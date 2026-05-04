Lazio, Isaksen a LSC: "Non molliamo mai. I nostri due obiettivi sono..."

Gustav Isaksen ha commentato la vittoria contro la Cremonese per 2-1 ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non molliamo mai, significa molto per il mister e la squadra. È stata una stagione difficile, viviamo e proviamo a fare tutti, questi 3 punti danno gusto, non era facile la Cremonese aveva tutto da giocare. Sono orgoglioso della squadra.

Ci sono obiettivi nel campionato, è strano perché non abbiamo mollato, la Coppa Italia e il campionato sono i nostri due obiettivi. La prossima con l’Inter in campionato sarà fondamentale, la Coppa è importante ma anche il campionato. Proviamo a dare tutto nelle ultime 4 gare".