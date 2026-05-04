Lazio, Noslin a Dazn: "Ringrazio Sarri. Con i tifosi rapporto altalenante..."
04.05.2026 20:50 di Simone Locusta
Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Cremonese - Lazio, gara vinta 1-2 in rimonta dai biancocelesti, l'MVP Tijjani Noslin ha parlato del suo momento da protagonista, del gol, del rapporto con i tifosi e della fiducia di Sarri. Di seguito le sue parole.
"Il gol? Devo vedere il replay, volevo l'uno-due con Dia, non sono sicuro di averla messa all'incrocio (ride, ndr). Devo lottare per la mia posizione, ringrazio Sarri che mi sta concedendo più minuti rispetto all'inizio del campionato, mi impegno molto e spero si veda. Con i tifosi rapporto altalenante ma sono felice che riconoscano il mio impegno".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.