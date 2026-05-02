Ostia | Lazio Store preso di mira: bomba carta sulla serranda, la ricostruzione
Paura a Ostia nella serata di venerdì, quando un ordigno artigianale è stato lanciato contro la serranda del Lazio Store 1900, il negozio dedicato ai tifosi biancocelesti situato in via Carlo Bosio. Il forte boato, avvertito intorno alle 23, ha svegliato i residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione ha provocato danni evidenti alla serranda dell’attività commerciale e anche al marciapiede antistante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per avviare le indagini.
Al momento resta ancora da chiarire la natura del gesto e soprattutto il movente. Nessuna pista viene esclusa dagli investigatori, che stanno cercando di risalire agli autori del lancio dell’ordigno. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Ostia, chiamati a fare luce su un episodio che ha scosso il quartiere