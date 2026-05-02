Ballotta ricorda Zoff: "Il mio idolo. Mi scelse lui alla Lazio e..."

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© foto di Federico Gaetano

Marco Ballotta è stato protagonista di Storie di Calcio, trasmissione di TMW Radio. L'ex portiere ha ripercorso tutta la sua carriera tornando anche sul suo arrivo alla Lazio: era stato Zoff a volerlo nella Capitale. Di seguito le sue parole.

"Mi ricordo Dino Zoff, il mio idolo da bambino, che mi scelse. Per me sapere che lo avesse fatto lui fu un enorme piacere. Già lì siamo partiti col piede giusto. Io poi all'epoca non avevo il procuratore e firmai direttamente con lui. Mi chiese quanto volessi e io gli dissi 'Faccia lei'. Lo misi in difficoltà ma mi diede più di quello che pensassi. Inizialmente mi feci male a un ginocchio, dopo il ritiro, e già lì sentivo voci che dicevano che vevano preso un anziano. Poi però dopo 20 giorni ero già in campo. E mi sono ritagliato i miei spazi".