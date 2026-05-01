Lazio, in arrivo nuovi biglietti per la Coppa Italia? Come stanno le cose
RASSEGNA STAMPA - Un Olimpico a un passo dal sold out. O, almeno, la metà destinata ai tifosi della Lazio. Questo lo scenario che si presenta nella marcia di avvicinamento alla finale di Coppa Italia. Esaurito o quasi il lato nord dello stadio capitolino, con i tifosi biancocelesti che hanno cannibalizzato in poche ore Curva e Distinti Nord più i lato di Tribuna Tevere e Monte Mario riservati.
Qualche posto, in realtà, rimane ancora oggi in Monte Mario, anche grazie ai 510 posti sbloccati nella giornata di ieri come vi avevamo anticipato. Si tratta in ogni caso di numeri ridotti e a costi non certo accessibili per tutti. Ci sarà tempo fino alle 23:59 del 3 maggio per assicurarsi un posto, poi il giorno successivo coloro che avranno speso almeno 50 euro in un negozio ufficiale della Lazio potranno acquistare un biglietto dedicato, non solo in Monte Mario ma anche nelle zone dedicate in Tevere.
Eppure, come conferma oggi il Corriere dello Sport, non è escluso che nuovi biglietti possano essere messi in vendita. Se il lato della Lazio infatti è quasi sold out, fatica invece a riempirsi la metà di stadio destinata all’Inter. Per questo potrebbe diventare realtà, in caso di disponibilità residua, la presenza di ulteriori biglietti nelle due tribune dalle 12:00 del 5 maggio, quando scatterà la vendita libera senza alcuna limitazione.