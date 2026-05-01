Tare: “Al Milan più facile acquistare giocatori. Alla Lazio difficile perché…”
01.05.2026 11:00 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Lunga intervista di Igli Tare ai microfoni di Dazn. L’ex direttore sportivo della Lazio, oggi al Milan, ha parlato anche dei biancocelesti, lasciandosi andare a un confronto tra le due realtà. Di seguito le sue parole.
“È un cambiamento sostanziale. Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie”.