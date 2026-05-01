Sarri a rischio, può andare via dalla Lazio: l'analisi de La Gazzetta dello Sport
RASSEGNA STAMPA - Si prospetta un valzer di panchine in Serie A. Tutti i possibili cambiamenti sono stati analizzati da La Gazzetta dello Sport, che si è posta quattro domande per le ultime quattro giornate di campionato. Una di queste è proprio "Quali allenatori si giocano il futuro?". Nel discorso rientra anche Maurizio Sarri, che ancora deve decidere il suo futuro alla Lazio.
"Sarri se ne andrà forse dalla Lazio, ma per sua libera scelta, e potrebbe farlo da vincitore della Coppa Italia", si legge. Molto dipenderà dalla finale di Coppa Italia contro l'Inter e dall'incontro che ci sarà con la società. E attenzione anche alle altre squadre già interessate a lui, come Bologna, Napoli, Fiorentina e Atalanta.
Proprio i nerazzurri potrebbero cambiare guida tecnica a causa della Lazio: "A giocarsi il posto è Raffaele Palladino, la sua stagione all’Atalanta è stata deludente: la Dea rischia di rimanere fuori dall’Europa, dopo anni di gloriose avventure internazionali. Niente Champions né Europa League e la Conference è a forte rischio, se la Lazio vince la Coppa Italia".