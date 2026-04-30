Roma - Lazio, l'orario del derby interessa più squadre: ecco il motivo
Forse abbiamo una data per il derby. Si è sbilanciato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli: "Non mi pare che ci siano troppe opzioni. Di sera non si può giocare perché la Questura non lo consente per motivi di ordine pubblico. Di pomeriggio ci sarebbe la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis e quindi non è consigliabile. Resta solo la possibilità delle 12.30. Spostarla al lunedì? È un’ipotesi che non credo sia percorribile”.
Se confermato, allora dovranno essere spostate anche le gare di altre squadre in lotta per un posto in Europa (come la Roma), visto che nelle ultime due giornate va garantita la contemporaneità per i club in corsa per lo stesso obiettivo. Per questo, Juventus, Como e Atalanta potrebbero dover giocare domenica 17 alle 12:30. Ma come riportato da gazzetta.it, rischiano anche Napoli e Milan, a meno che non dovessero conquistare la qualificazione europea già nelle prossime due sfide.