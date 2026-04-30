Europa League | Al via l'andata delle semifinali: il programma
30.04.2026 17:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Europa League 2025/26 si avvicina alla sua conclusione. Restano ancora cinque gare da giocare, finale compresa. Questa sera in contemporanea si sfideranno le quattro squadre rimanenti nell'andata delle semifinali. Di seguito il programma della giornata.
NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA (Ore 21:00)
BRAGA - FRIBURGO (Ore 21:00)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.