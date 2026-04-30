NEWS | Sinner - Fils, orario e dove vedere la seminale di Madrid
30.04.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Cresce l’attesa in vista della semifinale del Masters 1000 di Madrid con Jannik Sinner pronto a sfidare Arthur Fils, testa di serie numero 21. Dopo aver battuto il 19 spagnolo Rafa Jodar il numero uno al mondo punta dritto alla finale e al quinto successo consecutivo in tornei di questo livello. La sfida tra Sinner e Fils è in programma... <<< SINNER-FILS >>>
autore
Jessica Reatini
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