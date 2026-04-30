Lazio, Pedro vuole chiudere in bellezza con un trofeo. E per il futuro...
RASSEGNA STAMPA - A 38 anni Pedro continua a incantare. La splendida rete realizzata contro l'Udinese è stata solo l'ultima magia di una carriera straordinaria, arrivata ormai quasi ai titoli di coda. A fine stagione lo spagnolo lascerà la Lazio e il ritiro sembra essere l'alternativa più plausibile, ma, prima di appendere gli scarpini al chiodo, Pedrito vuole regalarsi un'ultima grande gioia.
Nella finale di Coppa Italia del 13 maggio, l'ex Chelsea e Barcellona si giocherà la possibilità di terminare la sua avventura in biancoceleste (e probabilmente nel calcio giocato) con una coppa. Di fronte ci sarà l'Inter e il ricordo va a quella doppietta siglata alla penultima giornata, che consegnò di fatto lo Scudetto al Napoli. Pedro vuole chiudere facendo quello che gli è sempre riuscito, alzare trofei, prima di concentrarsi sulla sua nuova vita.
Nel suo futuro, però, potrebbe ancora esserci la Lazio. Come sottolinea Il Messaggero, non è da escludere la possibilità che l'esterno possa iniziare ad allenare le giovanili biancocelesti, in caso di ritiro. Nel frattempo, però, Pedrito si gode le ultime apparizioni rimaste a disposizione e sogna un finale da Oscar.