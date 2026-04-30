Inchiesta arbitri, parla Gervasoni: "Risponderò a tutte le domande"
30.04.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Andrea Gervasoni sarà interrogato nella giornata odierna dal pubblico ministero Maurizio Ascione nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per concorso in frode sportiva.
L’ex arbitro, autosospeso dalla Can, all’entrata ha così commentato: “Rispetto il lavoro della magistratura, risponderò”.
Gervasoni è indagato solo per Salernitana-Modena dello scorso campionato di Serie B.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide