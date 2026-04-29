FORMELLO - Lazio, la ripresa: Sarri gestisce tutti. Il punto sulla rosa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Ripresa in campo dopo il giorno di riposo. La Lazio è tornata ad allenarsi in vista della gara contro la Cremonese. È l'ultima trasferta della stagione (escluso il derby), anticiperà le due sfide contro l'Inter tra campionato e Coppa Italia. E proprio da qui inizierà la gestione della squadra da parte di Sarri. Tanto differenziato nel pomeriggio, le prove tattiche scatteranno solo tra giovedì (doppia seduta) e venerdì. La rifinitura di domenica mattina chiuderà la preparazione.

Sia Gila che Zaccagni, così come Marusic, hanno lavorato a parte. Il primo sta smaltendo un ematoma alla caviglia sinistra, mentre il secondo è alle prese con un affaticamento muscolare rimediato a Bergamo. Lunedì dovrebbero essere a disposizione. Ancora fermo invece Cataldi, messo ko da una sindrome influenzale e non solo: lamenta dei fastidi al pube, potrebbe trattarsi di un principio di pubalgia. Fino al 13 maggio non verrà forzato, la finale ha la priorità. Tra i convocati almeno si è rivisto Rovella: nelle prossime due gare potrebbe mettere minuti nelle gambe e alternarsi con Patric in regia.

Sicuramente a Cremona non ci sarà Cancellieri, diffidato e ammonito nell'ultima all'Olimpico. In attacco giocherà Isaksen, accompagnato da uno tra Maldini e Noslin al centro. Se il capitano non dovesse farcela, si aprirà il ballottaggio tra l'olandese e Pedro per chiudere il tridente a sinistra. A centrocampo spazio ancora a Taylor, Basic e appunto Patric. In difesa previsto il ritorno dall'inizio sia di Marusic che di Nuno Tavares sulle fasce, con Romagnoli in coppia con Provstgaard (in attesa di Gila). In porta ovviamente ci sarà Motta.