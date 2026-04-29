WOMEN | Lazio, stangata per Piemonte: la decisione del giudice sportivo
Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto dopo l'ottava giornata di ritorno di Serie A Femminile. In casa Lazio, che sabato ha affrontato il Sassuolo al Fersini, è stata confermata la squalifica per Martina Piemonte che dovrà saltare due giornate e pagare 500€ di multa "per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a seguito di un'ammonizione per proteste, applaudiva e sorrideva ironicamente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S".
Annotato anche il cartellino giallo sia per l'attaccante sia per Grassadonia. Inoltre, è stata ammonita la società "per aver inserito, con correzione mediante grafia a penna, in panchina aggiuntiva soggetto che, sia pur tesserato, riportava un numero di tesseramento non corrispondente".
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