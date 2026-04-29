Lazio, scelto l'arbitro della finale di Coppa Italia? Spunta un favorito
29.04.2026 14:45 di Christian Gugliotta
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Mancano ancora due settimane, ma in casa Lazio il pensiero è già inevitabilmente alla finale di Coppa Italia. Il 13 maggio, la squadra di Sarri si giocherà l'ultimo atto del torneo contro l'Inter, andando alla ricerca di un trofeo completamente inatteso, che garantirebbe anche l'accesso diretto alla prossima Europa League.
Secondo Sport Mediaset, in pole per arbitrare la sfida ci sarebbe Marco Guida, fischietto della sezione di Torre Annunziata che in questa stagione ha già diretto quattro volte i biancocelesti e due i nerazzurri. La designazione diverrà nota solamente nei prossimi giorni, ma, se l'indiscrezione dovesse essere confermata, per il direttore di gara si tratterebbe della prima finale in assoluto in carriera.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.