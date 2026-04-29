Lazio, Sarri allarga le rotazioni: ora tutti coinvolti verso la finale

29.04.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri allarga le rotazioni: ora tutti coinvolti verso la finale
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RASSEGNA STAMPA - Uno per tutti, tutti per Sarri. Nelle ultime due partite il tecnico ha coinvolto praticamente l’intera rosa: venti giocatori utilizzati, diventati ventuno considerando anche Napoli. Le rotazioni, con la finale di Coppa Italia alle porte, sono ormai una necessità. Contro l’Udinese sono stati risparmiati Marusic, Gila, Cataldi e Zaccagni, già impiegati nella semifinale con l’Atalanta, mentre altri uomini sono stati inseriti per distribuire energie e responsabilità.

Nel momento più delicato della stagione, Sarri ha ampliato le soluzioni, gestendo ogni reparto e aspettando anche il pieno rientro di Rovella. Restano però alcune incognite, soprattutto in regia, dove le condizioni di Cataldi tengono in apprensione.

L’obiettivo è arrivare al top alla finale del 13 maggio contro l’Inter, senza trascurare il campionato. Gli acciacchi non mancano, ma non preoccupano più di tanto: come fa sapere il Corriere dello Sport, Gila e Zaccagni sono vicini al rientro e l’unico vero dubbio riguarda Cataldi. Intanto, contro l’Udinese, Sarri ha dosato le forze e dato spazio a tutti: perché in questo finale ogni giocatore può essere decisivo.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.