Giudice Sportivo | Lazio, multa per Patric dopo l'Udinese: il motivo
28.04.2026 18:00 di Simone Locusta
Oltre il danno, anche la beffa. Nel finale di Lazio - Udinese, gara terminata con un pirotecnico 3-3, l'ufficiale di gara ha aggiunto anche Patric alla lista degli ammoniti. Lo spagnolo si è unito a Pellegrini e Cancellieri (salterà la Cremonese per squalifica), ma in più dovrà anche pagare un'ammenda di € 1.500 in quanto capitano della squadra. Ecco nel dettaglio la spiegazione del Giudice Sportivo:
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
GABARRÓN GIL Patricio (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.