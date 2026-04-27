Lazio, Sarri: "Stadio vuoto insostenibile". Poi svela un retroscena sui giocatori...

27.04.2026 23:46 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri: "Stadio vuoto insostenibile". Poi svela un retroscena sui giocatori...
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Lazio e Udinese si rendono protagoniste di un pirotecnico 3-3 in una gara che, ancora una volta, ha visto un Olimpico semideserto. Al termine della sfida mister Sarri è tornato a parlare di questa situazione svelando anche un retroscena di come la stanno vivendo i giocatori.

"Sono preoccupato, non ci si diverte a giocare con 5000 persone in uno stadio di 70000 posti, anche se chi viene riesce comunque a sostenerci. Ho sentito i ragazzi dopo il riscaldamento, anche loro erano un po’ depressi da questa situazione. È una situazione che ci costa punti, anche se non so quanti”, queste le parole del tecnico a Dazn.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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