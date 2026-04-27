Udinese, Atta a Dazn: “Buona gara, ma che peccato il gol della Lazio”

Al termine della gara tra Lazio e Udinese, finita in pareggio, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’MVP di giornata Arthur Atta. Queste le sue parole:“Sono felice ma solo per il premio di MVP, alla fine non abbiamo vinto. Sono felice per la prestazione, è stata una bella partita e dobbiamo continuare così”.

“Peccato perché abbiamo preso questo gol alla fine, dobbiamo imparare da questo. Siamo orgogliosi di aver lottato, conta la reazione e il gioco fatto a inizio gara. Siamo contenti, dobbiamo continuare così anche con il possesso palla e dobbiamo lavorare per la prossima partita”.

“È il mio secondo anno qui e sono molto contento, imparo tanto ogni giorno anche se c’è ancora tanto da fare e spero di poter continuare a imparare con il mister e i compagni”.