Lazio, Noslin amaro in conferenza: "Punto guadagnato? No due punti persi"

Al termine della gara dell'Olimpico tra Lazio e Udinese, conclusa con un pari per 3-3, dopo il tecnico Maurizio Sarri anche Noslin è intervenuto in conferenza stampa.

GARA - "La partita di Bergamo è stata molto dura, era chiaro che dopo 120 minuti oggi saremmo potuti essere meno brillanti. Durante il match abbiamo comunque dimostrato buone cose. Abbiamo bisogno di recuperare ma avremo tempo e modo".

PUNTI - "Due punti persi o uno guadagnato? Per me due punti persi. L'Udinese ha fatto ua buona gara, siamo stati bravi a rimanere in partita ma poi abbiamo subito due gol in cinque minuti".

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