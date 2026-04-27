Udinese, Okoye: "Siamo tristi, ci dispiace per il pareggio nel finale"
27.04.2026 23:14 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Al termine della gara contro la Lazio, il portiere dell'Udinese Maduka Okoye è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
"In questo momento sembra che abbiamo perso due punti, ma da domani penseremo che è un punto importante a Roma contro la Lazio. Siamo un po' tristi ora, ma dobbiamo andare avanti. Questo è il calcio, eravamo in vantaggio ed è un peccato aver pareggiato per un gol nel finale. È stata una bella partita da vedere per i tifosi, poi noi dobbiamo vedere cosa fare meglio e proseguire".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.