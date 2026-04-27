DIRETTA - Lazio - Udinese 0-1, concesso 1' di recupero
Serie A Enilive | 34ª giornata
Lunedì 27 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - UDINESE 0-1: 18' Ehizibue (U)
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Tavares, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Marusic. All.: Sarri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Piotrowski, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye. A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Zarrafa, Bayo, Buksa, Arizala, Mlacic, Camara, Miller, Vinciati. All.: Runjaic.
Arbitro: Bonacina (sez. Bergamo); Assistenti: Palermo - Zanellati; IV Uomo: Marchetti; VAR: Camplone; AVAR: Maggioni
Ammoniti: 41' Cancellieri (L)
PRIMO TEMPO
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Altro calcio di punizione in favore dell'Udinese, Provstgaard ha commesso fallo su Zaniolo.
41' Ammonito Cancellieri per un intervento da dietro su Atta.
39' Noslin subisce fallo, l'arbitro interviene senza estrarre il giallo. Protestano i biancocelesti.
37' Lazzari per Dia, ma i due non s'intendono e favoriscono la ripartenza dell'Udinese.
34' Alla battuta Ekkelenkamp che calcia dritto in porta, punta il secondo palo ma la palla finisce fuori di poco.
33' Zaniolo fermato da Dia, l'arbitro interviene e assegna punizione dal limite dell'area in favore dell'Udinese.
27' Taylor ferma Piotrowski involato verso la porta, l'arbitro interviene ma non estrae alcun cartellino. Protestano i friulani.
24' Piotrowski dal limite dell'area, ancora un intervento di Motta che evita il raddoppio dell'Udinese.
19' Insiste la squadra di Runjaic, stavolta è Atta a cercare la conlcusione. C'è la parata di Motta.
18' Gol dell'Udinese! Azione prolungata dei friulani in zona d'attacco e dopo vari tentanti, Ehizibue trova il guizzo vincente per battere Motta.
10' Buona palla di Noslin per Cancellieri che in area si coordina, va al tiro ma non centra la porta.
6' Cancellieri a duello con Solet, è il biancoceleste a avere la meglio ma commette fallo e concede la ripartenza ai friulani.
4' Ehizibue prova la conclusione, la palla finisce alta sopra la traversa.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, gara valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. Appuntamento col calcio d'inizio alle 20:45.
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