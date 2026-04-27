Udinese, Runjaic: "Che reazione della Lazio! Noi potevamo vincere, ma..."

27.04.2026 23:22 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Udinese, Runjaic: "Che reazione della Lazio! Noi potevamo vincere, ma..."

Dopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Tutto è possibile nel calcio. Il primo tempo abbiamo giocato a un buon livello, abbiamo tenuto bene la palla con calma e potevamo essere più diretti. La Lazio è davvero ben organizzata, non è facile trovare spazio. Ma si può trovare. Ero preoccupato a fine primo tempo, le cose possono cambiare in un attimo. E così è successo alla ripresa. Abbiamo sprecato alcune occasioni ma siamo tornati in partita e abbiamo ripreso il punteggio andando in vantaggio. Poi è arrivato il gol del 3-3 purtroppo. Non sono totalmente felice del risultato, ma lo rispetto. Durante la partita ho avuto la sensazione che potevamo vincere. Credo che per i tifosi è stata una bella gara da vedere con sei gol segnati, in Serie A non succede spesso. Impararemo da questo pareggio, sono molto ottimista per il futuro. Sono sicuro che trarremo qualche insegnamento". 

"Sul terzo gol dovevamo difendere meglio, la Lazio ha colto l'occasione e ha segnato il 3-3. Hanno avuto una grande reazione così come noi l'abbiamo avuta per il 2-3. Con un po' di fortuna poteva anche essere fuorigioco ma non è stato così. Non me la prenderò con la squadra per questa situazione, dobbiamo lavorare su tante altre cose".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.