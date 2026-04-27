Lazio, Sarri sul caos arbitri: "Ho letto concorso di colpa, penso che..."
27.04.2026 23:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nella conferenza stampa post partita di Lazio - Udinese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è espresso sul caos arbitri riguardo all'autosospensione di Rocchi e non solo. Di seguito le sue parole.
“Caos arbitri? Ho letto concorso di colpa, vuol dire che c’è qualcun'altro. Sennò ha concorso da solo. Vediamo quello che viene fuori, non so che dire in questo momento”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.