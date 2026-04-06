ROAD TO ITALY, competenze introvabili e reparti scoperti: il vero problema delle imprese oggi non è assumere
Competenze introvabili e reparti scoperti: il vero problema delle imprese oggi non è assumere
C’è un tema che attraversa il sistema produttivo italiano in modo sempre più evidente. Non è più una sensazione, né un problema isolato. È una realtà che riguarda imprese di ogni settore, dalle PMI alle realtà più strutturate: la difficoltà nel reperire personale qualificato.
Non si tratta semplicemente di trovare lavoratori. Si tratta di trovare competenze. E qui il mercato, spesso, non riesce a rispondere. Le posizioni restano aperte, i tempi si allungano, i reparti rallentano. La conseguenza è una perdita silenziosa ma concreta: produttività, competitività, prospettiva.
In questo scenario, continuare a cercare le competenze già pronte rischia di diventare un limite. Perché il punto non è più “dove trovarle”, ma “come costruirle”.
È su questo passaggio che si inserisce il lavoro di SIA Servizi Integrati, attraverso il progetto Road To Italy®. Un modello operativo che supera la logica tradizionale della ricerca del personale e si concentra su un percorso strutturato: analisi del fabbisogno aziendale, formazione mirata e inserimento lavorativo.
Un approccio che non nasce dalla teoria, ma da un’esigenza concreta del mercato. Perché oggi le imprese hanno bisogno di soluzioni, non di tentativi.
Il valore sta proprio qui. Nel creare un collegamento reale tra ciò che serve alle aziende e ciò che può diventare competenza. Un processo che trova ulteriore forza negli strumenti di formazione finanziata, come quelli legati a Fondimpresa, che permettono di sviluppare percorsi coerenti e sostenibili nel tempo.
Il tema, quindi, non è più solo occupazionale. È strategico. Riguarda il modo in cui il sistema produttivo affronta il futuro.
Perché le imprese che riescono a costruire le competenze sono le stesse che riescono a crescere.
E oggi, più che mai, la differenza non la fa chi cerca. La fa chi costruisce.
Per le aziende che vogliono approfondire il modello e comprendere come strutturare percorsi di inserimento coerenti con i propri fabbisogni:
www.roadtoitaly.eu