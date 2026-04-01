Gravina conferma Gattuso e Buffon. L'ex portiere: "Ecco cosa ho risposto"
01.04.2026 00:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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“Fino a giugno ci sono, poi vediamo… per le altre riflessioni, come si dipanerà questa matassa”. Sono queste le parole utilizzate da Gigi Buffon dopo la conferma del presidente Gabrele Gravina in conferenza stampa. Il capo delegazione della Nazionale ha dato la propria disponibilità a proseguire la propria esperienza in azzurro fino a giugno, quando sarebbe dovuto iniziare il Mondiale. Dopodiché, sarà tempo di riflessioni per il futuro.
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.