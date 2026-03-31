Italia, Gattuso: "Che batosta. Chiedo scusa, non ce l'ho fatta". E sul futuro...

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Al termine della gara tra Bosnia e Italia che ha segnato l'eliminazione degli azzurri ai rigori ecco il commento del ct Gattuso ai mcirofoni di Rai Uno: "I ragazzi non meritvano questa batosta, abbiamo avuro tre palle gol. Dispiace ma questo è il calcio, io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se oggi mi bucano non mi esce neanche una goccia sangue, fa male, ci serviva, per noi, per l'Italia, una mazzata così è difficile da digerire".

"Io non voglio parlare di niente, oggi è ingiusto ma il calcio è questo. A volte ho gioito a volte, come oggi, ho preso mazzate, questa è difficile da digerire. I ragazzi hanno messo cuore, attaccamento, siamo stati in trincea ma ora siamo qua e parliamo dell'ennesima volta cge non andiamo al Mondiale.

"Chiedo scusa, non ce l'ho fatta, ma i ragazzi mi hanno impressionato. Futuro? Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Fa male", ha concluso con le lacrime agli occhi il ct.

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