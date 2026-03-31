Italia, Bonucci: "Servono qualità e cuore, ci meritiamo il Mondiale"
31.03.2026 19:55 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Tuttomercatoweb.com
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Leonardo Bonucci, componente dello staff tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai in vista del match contro la Bosnia valido per la finale playoff per accedere ai Mondiali 2026.
Pensate all'ambiente caldo?
"Al di fuori i tifosi faranno un'atmosfera calorosa, ma in campo giocheranno 11 contro 11. Dovremo mettere in campo qualità e cuore, ce lo meritiamo".
Quanto conteranno i primi minuti?
"L'inizio loro sarà forte, trasportati dall'entusiasmo. Poi si mette lì a cavallo della metà campo per cercare di ripartire: questa sarà la partita di oggi".
Scelto lo stesso undici di Bergamo.
"Assolutamente, tutti si meritavano di giocare. Il concetto che deve passare è: giochiamo tutti quanti, anche chi è in tribuna".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.