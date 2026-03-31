Lazio, Zaccagni a Veron per il Parma: "Ce la fai mezz'ora?". La risposta

31.03.2026 18:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni a Veron per il Parma: "Ce la fai mezz'ora?". La risposta
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Veron è tornato a Formello. L'ex centrocampista della Lazio ha fatto visita al centro sportivo biancoceleste incontrando la squadra di Sarri e tanti vecchi amici tra preparatori, magazzinieri e componenti della società. Nel video pubblicato dal club si vede il saluto tra l'argentino e Mattia Zaccagni. Dopo essersi presentati, il capitano gli ha chiesto sorridendo: “Ce la fai mezz’ora sabato? Per giocare?”. Il riferimento è ovviamente alla prossima gara di campionato contro il Parma. “Guarda… Potrei eh (ride, ndr.)”, ha risposto Veron.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.