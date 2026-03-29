Biglia rivela: "Lazio? Ho sbagliato ad andare via. Sentivo che..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista ai microfoni del portale argentino clarin.com per Lucas Biglia. L'ex centrocampista, ora nello staff dell'Anderlecht, è tornato sul suo periodo in Italia, sia alla Lazio che al Milan, e sugli errori commessi in passato. Di seguito le sue parole: "Nella mia carriera vedo molte cose che avrei voluto fare e non ho potuto. Ho commesso degli errori e preso certe decisioni di cui mi assumo la responsabilità e che hanno cambiato alcune cose. Per esempio ho chiuso le porte alla Nazionale argentina senza aspettare che fosse l'allenatore a decidere di non convocarmi più. In Italia invece, sia alla Lazio che al Milan, ho deciso di andare via perché sentivo che non ero valorizzato, ma mi sono sbagliato. Sono cose a cui penso ora, col senno di poi".