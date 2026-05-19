Grecia-Italia, l'amichevole rischia di saltare per i convocati del CT: i dettagli

19.05.2026 21:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Grecia-Italia, l'amichevole rischia di saltare per i convocati del CT: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

È a rischio l'amichevole tra Grecia e Italia, prevista il 7 giugno a Creta. Lo riporta la testata ellenica Sport24.gr evidenziando come la Federcalcio greca (EPO) non abbia gradito affatto la scelta degli azzurri di giocare con la squadra Under 21. 

La EPO desidera infatti che la propria nazionale abbia un test all'altezza, per poter valutare la squadra in vista della Nations League che partirà a settembre. Dalla scorsa settimana sono in corso contatti tra le due federazioni per trovare una soluzione. Tuttavia il tempo stringe, perché non ci sono molte altre nazionali disponibili per giocare un'amichevole.

Lo stesso sito della Federcalcio, nel comunicare i giocatori convocati, ha cancellato la dicitura "Italia" dagli impegni della selezione ellenica che si limita a parlare di "amichevoli di giugno":

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.