Grecia-Italia, l'amichevole rischia di saltare per i convocati del CT: i dettagli
È a rischio l'amichevole tra Grecia e Italia, prevista il 7 giugno a Creta. Lo riporta la testata ellenica Sport24.gr evidenziando come la Federcalcio greca (EPO) non abbia gradito affatto la scelta degli azzurri di giocare con la squadra Under 21.
La EPO desidera infatti che la propria nazionale abbia un test all'altezza, per poter valutare la squadra in vista della Nations League che partirà a settembre. Dalla scorsa settimana sono in corso contatti tra le due federazioni per trovare una soluzione. Tuttavia il tempo stringe, perché non ci sono molte altre nazionali disponibili per giocare un'amichevole.
Lo stesso sito della Federcalcio, nel comunicare i giocatori convocati, ha cancellato la dicitura "Italia" dagli impegni della selezione ellenica che si limita a parlare di "amichevoli di giugno":