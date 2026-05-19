Lazio, hai visto Rayan? Ancelotti l'ha convocato per il Mondiale

19.05.2026 21:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, hai visto Rayan? Ancelotti l'ha convocato per il Mondiale

Un grande sogno di gennaio mai concretizzato, ma finito in Premier League. La Lazio aveva adocchiato Rayan, talento brasiliano del Vasco Da Gama. Poi l'ha acquistato il Bournemouth e ora è una delle rivelazioni della stagione del campionato inglese. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno ad Ancelotti: l'attuale ct del Brasile, infatti, l'ha convocato per il prossimo Mondiale che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Alisson, Ederson, Weverton.

Difensori: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Maquinhos, Wesley.

Centrocampisti: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetà.

Attaccanti: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar jr, Raphinha, Rayan, Vinicius jr.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.