Lazio, Rovella rischia grosso dopo il rosso nel derby: il motivo
18.05.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Due rossi nel derby, uno per parte. Espulsi Rovella e Wesley dopo il parapiglia scattato nel secondo tempo. Entrambi salteranno l'ultima giornata di campionato (rispettivamente contro Pisa e Verona), ma non solo. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il centrocampista della Lazio rischia due gare di squalifica vista l'espulsione per 'condotta violenta': nel caso in cui venisse confermata dal Giudice Sportivo (presto uscirà il comunicato) non ci sarebbe nemmeno per la prima partita della prossima Serie A.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.