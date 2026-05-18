Napoli, Conte vicino all'addio: Sarri è il preferito, gli altri...

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Ora il futuro. Centrata la Champions League, il Napoli prepara la prossima stagione. Probabilmente sarà senza Antonio Conte in panchina, nonostante abbia ancora un anno di contratto: "Il presidente sa benissimo il mio pensiero da un mese, le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno. È giusto fare chiarezza con lui, gli sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà", ha detto il tecnico dopo la vittoria contro il Pisa.

L'addio ora sembra più vicino. Per questo, in attesa dell'eventuale conferma, De Laurentiis avrebbe già iniziato a guardarsi intorno e a valutare possibili sostituti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il preferito (soprattutto dalla città) sembra essere Maurizio Sarri, a un passo da salutare di nuovo la Lazio. In lista poi ci sarebbero anche Thiago Motta, Palladino, Allegri e Grosso. Tanti sondaggi, qualche contatto: il presidente azzurro non ha intenzione farsi trovare impreparato se il ruolo di allenatore dovesse rimanere vacante.