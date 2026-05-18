Lazio, esordio positivo per Furlanetto: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio i riflettori erano tutti puntati di lui e non ha deluso. Nonostante il 2-0 incassato nel derby, l'esordio in biancoceleste di Alessio Furlanetto è stato più che positivo. Nel primo tempo, il portiere classe 2002 è stato autore di un ottimo intervento su un cross deviato in porta da Tavares, ripetendosi nella ripresa con delle buone parate sulle conclusioni di Soulè, Malen e Dybala. Nessuna colpa, poi, sui due gol di Mancini, entrambi realizzati di testa su corner. Debuttare in Serie A in un derby avrebbe fatto tremare le gambe a chiunque, ma lui ha retto la tensione, risultando probabilmente l'unica nota positiva in una giornata da dimenticare. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani.
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