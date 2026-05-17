Roma - Lazio, i tifosi giallorossi sfottono Sarri: lo striscione esposto in Sud

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"Se si gioca domenica non vengo. Alle 12.30 ci giocano loro, non io" aveva detto Sarri dopo la finale di Coppa Italia contro l'Inter a proposito del derby. L'orario della stracittadina è stato argomento caldissimo di questa settimana, oggetto di scontro tra la Lega e la Prefettura che alla fine dopo una serie di tentativi sono riusciti a trovare la quadra.

Il tecnico era serio, ma la sua - come ha spiegato prima del calcio d'inizio della stracittadina - era solo una provocazione: "Non avrei lasciato da soli i miei giocatori in questa bolgia, ho troppo ho rispetto per loro". In pochi hanno compreso le parole dell'allenatore biancoceleste tanto che in Curva Sud, durante la partita, è stato esposto uno striscione di sfottò nei suoi confronti: "Sarri uomo vero: 'alle 12:30 vengono loro', tu alle 12...".

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