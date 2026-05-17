Roma, Cristante: "Eravamo concentrati, volevamo vincere a tutti i costi"
17.05.2026 15:12 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria contro la Lazio nel derby, il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: "Un onore rappresentare questa maglia, città e tifosi. L'abbiamo preparata in campo, sapevamo di dover solo vincere. Siamo stati concentratissimi, lavorando solo sul campo: abbiamo fatto un'ottima gara. Questa vittoria vuol dire tanto, ma ancora non abbiamo fatto nulla: manca una gara. Abbiamo fatto una grande stagione, ce la siamo meritata questa chance. I tifosisono stati incredibili, ce l'hanno dimostrato sempre negli anni: si fanno sempre trovare pronti. Siamo contenti di aver fatto questo regalo. Dobbiamo continuare così".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.