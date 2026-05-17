Lazio, a Ponte Milvio i tifosi esaltano Sarri contro Gasperini: lo striscione - FOTO
17.05.2026 13:25 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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È derby anche in panchina. Da Ponte Milvio, dove i tifosi della Lazio si sono radunati dopo la scelta di non entrare all’Olimpico, arriva infatti uno striscione che vede coinvolti i due allenatori.
“Per ogni Sarri contro il sistema c’è un Gasperini a catena!” è il messaggio esposto dai tifosi della Lazio.
Chiaro il riferimento alle dichiarazioni degli ultimi giorni, soprattutto in merito alla scelta di far disputare la gara tra Roma e Lazio in un orario ritenuto poco consono da Sarri e su cui invece ha glissato Gasperini. Di seguito la foto.
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.