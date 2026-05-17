Roma-Lazio, Gila a rischio: chi può giocare al suo posto? Due alternative
Derby come nei sogni agitati delle notti peggiori. Più s’avvicina e più Sarri perde uomini. Il forfait di Motta, con il conseguente inserimento di Furlanetto, non è stato l'unico colpo al cuore della vigilia della Lazio, eccone un altro. Gila è a rischio, si decide oggi. Trauma con l'Inter e poi, riporta Corriere dello Sport, il solito ginocchio dolorante. Se non ce la farà, due opzioni "disperate": Gigot all'esordio stagionale o Marusic spostato al centro.
Patric è out, non è stato neanche convocato: "Tendinopatia achillea bilaterale". Cataldi in panchina ma solo simbolicamente, è ancora alle prese con la pubalgia. Troppa sfortuna per Sarri da inizio stagione, troppi infortuni e forfait: il Comandante porterà la croce fino all'ultimo, anche nel derby.