Lazio, i convocati di Sarri per la Roma: quante assenze per il derby!
16.05.2026 20:40 di Christian Gugliotta
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Alla vigilia del derby tra Roma e Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei giocatori convocati. Oltre al lungodegente Provedel, out anche Patric, Zaccagni e Motta, tutti alle prese con infortuni di varia natura. Questo l'elenco completo:
Portieri: Furlanetto, Giacomone, Pannozzo;
Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.