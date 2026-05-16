Riccardo Magrini passione Sarri: su Eurosport con la maglia 'Sarrismo'
16.05.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Proprio prima del derby, la maglia 'Sarrismo'. Riccardo Magrini si presenta così a 'Giro 360', live sul canale YouTube di Eurosport dedicata al Giro d'Italia. Dopo l'ottava tappa Chieti-Fermo vinta da Narvaez, l'ex ciclista e ora telecronista ha dedicato implicitamente un pensiero a Maurizio Sarri, grande appassionato di ciclismo, vestendo la maglia dedicata al suo modo di giocare. Qualche anno fa proprio Magrini aveva intervistato il tecnico della Lazio, che ora dovrà affrontare la Roma dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito l'immagine.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.