Lazio | Patric, Zaccagni e Motta saltano il derby: le loro condizioni
16.05.2026 20:45 di Christian Gugliotta
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Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha reso note le condizioni di Zaccagni, Patric e Motta, tutti indisponibili per il derby contro la Roma. Questo il comunicato:
"Tendinopatia achillea bilaterale per Patric e lieve distrazione del quadricipite destro per Mattia Zaccagni. Sospetta lesione muscolare a carico dei flessori, infine, per Edoardo Motta".