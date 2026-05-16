Lazio, Furlanetto torna in campo dopo due anni: quando l'ultima gara
16.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Furlanetto in campo al derby. Si è fermato Motta, salterà la gara contro la Roma. Con anche Provedel out, sarà quindi il classe 2002 a difendere i pali della Lazio: è il quarto portiere diverso in questa stagione. Dopo due anni tornerà a giocare una partita: l'ultima risale ai tempi del prestito alla Fermana in Serie C, quando ha affrontato l'Olbia il 2 marzo del 2024 (2-2 il risultato finale). Da lì non ha più fatto nemmeno una presenza. Ora si ritroverà di fronte la squadra di Gasperini a caccia della qualificazione in Champions League.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.