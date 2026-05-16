Roma, Cristante avvisa la Lazio: "Derby partita a sé. Vogliamo la Champions"
16.05.2026 10:15 di Simone Locusta
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Intervenuti ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato del derby contro la Lazio e dell'obiettivo Champions della Roma. Di seguito le sue parole.
"Il derby è sempre il derby, entrambe le squadre daranno tutto, è una partita a sé. Dobbiamo rimanere lucidi ed equilibrati, per portarla a casa serve un mix di testa e cuore. Malen è fortissimo, è un’arma in più, ce lo teniamo stretto. Siamo stati bravi a seguire il mister anche nei momenti di difficoltà, non abbiamo mai mollato le sue idee. La Champions è un nostro obiettivo. Speriamo di farci questo regalo".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.