Lazio, ancora problemi: anche Basic in dubbio per il derby. Le ultime
16.05.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Vigilia tormentata, come tante in questa stagione. E non solo mentalmente, con la delusione per la finale di Coppa Italia persa. Ma anche a livello fisico la squadra è distrutta. Nel derby mancherà Zaccagni per un problema muscolare, oltre a dei fastidi al ginocchio sinistro. Vanno gestiti pure Patric e Cataldi, entrambi non al meglio per motivi diversi.
In più non ci sarà Romagnoli, squalificato. Come riportato da Il Corriere dello Sport, rischia di essere ko anche Basic, uscito affaticato dalla sfida di mercoledì. Solo Taylor sembra sicuro del posto a centrocampo; per il croato, invece, è aperto il ballottaggio con Dele-Bashiru. Se darà forfait, contro la Roma giocherà il nigeriano.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.