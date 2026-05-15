Orlando sul derby: "È una gara delicata. I tifosi della Lazio vogliono..."
15.05.2026 19:45 di Christian Gugliotta
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Manca sempre meno al derby. Negli scorsi giorni è esplosa la polemica riguardo l'orario del match, poi fissato definitivamente alle 12:00 di domenica 17 maggio. Contro questa scelta si è schierato Sarri, da subito contrario alla proposta della Lega e che aveva minacciato di non presentarsi in panchina per Roma - Lazio.
Riguardo la possibile assenza del tecnico biancoceleste, Massimo Orlando ha parlato così ai microfoni di TMW Radio: "Capisco tutto ma è una partita delicata e deve esserci. I tifosi della Lazio vogliono lo sgambetto alla Roma, nonostante la delusione dell'Inter".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.