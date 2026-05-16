Lazio - Sarri | Prima il derby, poi l'incontro con Lotito: il punto sul futuro
16.05.2026 08:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Ancora due partite e finirà la stagione. Ancora due partite, prima di poter scegliere il futuro. Quello della Lazio e di Maurizio Sarri potrebbe prendere due strade diverse, ma ogni cosa ha il suo tempo. In finale il mister era in tribuna per la squalifica, domani potrebbe vivere il suo ultimo derby.
Secondo il Corriere dello Sport, da lunedì inizierà il countdown che porterà all’incontro decisivo con il presidente Claudio Lotito. Sarri è corteggiato da Napoli e Atalanta (con l’arrivo di Giuntoli), ma prima parlerà con la Lazio. Tiene in corsa la Dea, ma il Napoli è nel suo cuore, la possibilità di tornare lo stuzzica, ma bisognerà capire anche cosa farà Antonio Conte.