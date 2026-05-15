L’addio alla Lazio non basta: Castellanos e Guendouzi fuori dal Mondiale

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Dopo l’addio alla Lazio a gennaio, sono proseguite altrove le carriere di Castellanos e Guendouzi. L’argentino si è trasferito al West Ham, dove ha giocato sedici gare di Premier League e quattro di FA Cup segnando quattro gol in campionato e uno in coppa. Il francese, invece, è volato al Fenerbahce, con cui ha giocato quindici gare in campionato, quattro in coppa, due in Europa League e una in Supercoppa, trovando anche due gol e un assist in totale.

Non sono bastate però presenze e prestazioni ai due ex calciatori della Lazio per convincere i propri commissari tecnici a convocarli in nazionale in vista del Mondiale 2026 in partenza tra circa un mese. Sia Valentin Castellanos che Matteo Guendouzi, infatti, sono stati esclusi rispettivamente da Lionel Scaloni e Didier Deschamps e non faranno parte quindi di Argentina e Francia nelle spedizioni al Mondiale.

Non abbastanza evidentemente un gol ogni quattro partite in Premier League nel tentativo di aiutare il West Ham a non retrocedere (due punti da recuperare sul Tottenham a due gare dal termine della stagione) per Castellanos, né il secondo posto in Super Lig turca e la vittoria della Supercoppa condita dal primo gol con il Fenerbahce per Guendouzi. Anche lontano dalla Lazio, per entrambi non si sono aperte le porte del Mondiale.