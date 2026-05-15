Lazio, Petrucci (Sky): "Derby? Sarri è scontento. E in panchina..."

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Intervenuto in collegamento a Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato della situazione della Lazio dopo aver perso la finale di Coppa Italia in vista del derby contro la Roma. In particolare si è soffermato sull'umore di Maurizio Sarri. Di seguito le sue parole.

"Credo che Sarri domenica sarà in panchina. Non mi aspetto situazioni diverse per il derby, non è soddisfatto e contento per l’orario, la Lazio avrà pochissimo tempo per preparare la partita. Mi aspetto che la Lazio voglia chiudere dignitosamente la stagione, non sappiamo come sta il gruppo anche se Sarri ha parlato di uno stato d’animo distrutto".

"Alcuni giocatori non sono usciti molto bene dalla finale, Gila e Rovella si portano avanti i vecchi problemi, Zaccagni non sta benissimo e vanno valutate le sue condizioni. La Lazio non è stata mai ascoltata per la decisione finale sull’orario del derby, la Lega non è tenuta a sentire le squadre per prendere la decisione, non so però se la Roma sia stata ascoltata".