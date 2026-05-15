Roma, emergenza finita: (quasi) tutti a disposizione per il derby
RASSEGNA STAMPA - Nel caos più totale, Lazio e Roma stanno proseguendo la preparazione in vista del derby. Dall’infermeria arrivano notizie confortanti per Gasperini che, riporta Il Corriere dello Sport, ha di fatto tutti a disposizione eccezion fatta per Zaragoza.
Un’emergenza infinita che ha risparmiato solo Svilar, Ghilardi, Malen, N’Dicka ed El Aynaoui e che ha fatto scatenare dei veri casi tanto da animare diverse discussioni sulla gestione dell’infermeria. Motivo per cui, prosegue il quotidiano, il tecnico vorrebbe inserire uomini di fiducia all’interno del comparto medico.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.